Calcio C, diretta Cesena-Pontedera 0-0 live

CESENA-PONTEDERA 0-0

CESENA (4-3-2-1): Nardi: Munari, Mulè, Gonnelli, Favale; Missiroli, Rigoni, Ardizzone; Tonin, Pierini; Bortolussi. In panchina: Benedettini, Ciofi, Pogliano, Steffè, Brambilla, Nannelli, Yabre, Ilari, Caturano, C. Shpendi, S. Shpendi. Allenatore: William Viali.

PONTEDERA(3-5-2): Angeletti; Shiba, Espeche, Matteucci; Perretta, Catanese, Caponi, Marianelli, Milani; Magnaghi, Benedetti. In panchina: Sposito, Nicoli, Parodi, Bardini, Pretato, Mattioli, Barba, Mutton, Bakayoko, D’Antonio, Regoli, De Iannin. Allenatore: Ivan Maraia.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa.

NOTE: Spettatori 3.800 circa. Angoli: 0-0.

Il Cesena torna all’Orogel Stadium Manuzzi (ore 21) per dare ulteriore benzina a una classifica soddisfacente, ma il Pontedera non si annuncia come un avversario agevole. I bianconeri ancora privi di Zecca, Lepri, Adamoli e Candela devono rinunciare anche a Ciofi in difesa. Debutto da titolare per Missiroli a centrocampo, mentre davanti c’è Tonin per Caturano. Pontedera rivoluzionato a partire dal portiere: fuori Sposito, tra i pali c’è Angeletti. Fuori anche due veterani: Bakayoko in difesa e Barba a centrocampo. Probabile un 3-5-1-1 con Benedetti sotto Magnaghi. In curva ospiti ci sono 8 tifosi del Pontedera.