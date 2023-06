Calcio C, diretta Cesena-Lecco 1-0 live

CESENA-LECCO 1-0

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia (31′ st Celiento), Silvestri; Adamo (31′ st Albertini), Brambilla (19′ st Chiarello), De Rose, Mercadante; Bumbu (1′ st Saber); S. Shpendi, C. Shpendi (19′ st Ferrante). In panchina: 44 Lewis, 97 Pollini, 25 David, 73 Pieraccini, 24 Bianchi, 88 Francesconi, 7 Zecca, 23 Mustacchio, 27 Calderoni, 18 Corazza. Allenatore: Domenico Toscano.

LECCO (3-4-1-2): Melgrati; Celjak, Bianconi (37′ st Stanga), Lepore; Giudici, Girelli (37′ st Martorelli), Zuccon, Zambataro; Tordini (14′ st Mangni); Pinzauti (30′ st Bunino), Buso. In panchina: 22 Stucchi, 97 Maffi, 3 Maldini, 5 Enrici, 13 Battistini, 31 Cusumano, 8 Lakti, 20 Ilari, 96 Galli, 10 Scapuzzi. Allenatore: Luciano Foschi.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

RETE: 11′ st Buso

AMMONITI: Celjak, Lepore, Martorelli, Giudici

NOTE: Spettatori 14.529 per un incasso di 195.175 euro. Angoli 7-5.

1′ pts. Si riparte.

49′ st FINITA 0-1: si va ai supplementari

48′ st Entrata ingenua e scomposta di Giudici su Mercadante: quarto giallo nel Lecco.

46′ st Ammonito Martorelli per fallo su De Rose

45′ st. 4′ di recupero

37′ st Stanga per Bianconi e Martorelli per Girelli: doppio cambio nel Lecco.

35′ st Sugli sviluppi della punizione, tirata sulla barriera, la palla arriva ad Albertini, il 16 la gira in mezzo per Shpendi, che spalle alla porta trova lo spazio per calciare trovando un altro miracolo di Melgrati.

34′ st Altra irresistibile corsa con la palla di Stiven Shpendi, che viene steso da Lepore poco oltre i 20 metri, giallo e punizione interessante per il Cesena.

31′ st Albertini entra per Adamo e Celiento per Prestia.

30′ st Bunino entra al posto di Pinzauti nel Lecco.

29′ st Celjak in netto ritardo su Stiven Shpendi, primo giallo del match.

27′ st Brividi in area Cesena: da un fallo laterale Buso vince un contrasto su De Rose e mette in mezzo, Pinzauti non arriva di un soffio alla deviazione che sarebbe valsa lo 0-2.

24′ st Ripartenza Cesena con Silvestri che lancia Stiven Shpendi, dribbling e destro dai 20 metri: Melgrati vola in corner.

22′ st Prestia rientra in campo ma non sembra al meglio, sempre pronto Albertini dalla panchina.

20′ st Prestia dolorante a terra, possibile nuovo cambio in casa bianconera.

19′ st Doppio cambio nel Cesena: Ferrante per Cristian Shpendi e Chiarello per Brambilla.

14′ st Cambio nel Lecco: Doudou Mangni entra al posto di Tordini

11′ st LECCO IN VANTAGGIO. Prestia regala palla a Girelli, che fa partire un filtrante per Buso, da dentro l’area il suo destro si insacca alla destra di Tozzo.

9′ st Azione insistita del Cesena che si conclude con un destro di Stiven Shpendi su cui Lepore si immola per deviare in corner.

8′ st Splendido lancio di Girelli per la corsa di Pinzauti, l’attaccante del Lecco la mette forte e bassa con Tozzo che ci arriva e la controlla in due tempi.

6′ st Cosa si mangia Cristian Shpendi: Stiven per Saber, dentro di prima, Brambilla sfiora per il 32 che da ottima posizione alza troppo la mira.

5′ st Bella progressione di Cristian Shpendi e palla per il gemello Stiven che sbaglia però il tocco al centro.

1′ st. Si riparte. Nel Cesena dentro Saber per Bumbu.

45′ pt. Finisce il primo tempo senza recupero. All’intervallo è 0-0, ma i bianconeri nella ripresa dovranno dare qualcosa in più di quanto fatto finora

43′ pt. Altro corner per il Lecco. E’ il quarto. Sul cross sbagliato, Tozzo regala il quinto corner, da cui parte un contropiede incredibile di Stiven, che salta tutti ma tocca fuori con un colpo sotto sull’uscita di Melgrati. Clamoroso

39′ pt. Contropiede Cesena con Cristian Shpendi in netto fuorigioco. Poi l’azione prosegue con un tiro di Stiven respinto da Melgrati. Ma si torna indietro

36′ pt. Sinistro di Cristian Shpendi dai 22 metri fuori: forse c’era un tocco non visto. Ma il Cesena sta faticando a contenere il Lecco in quanto il baricentro è troppo basso e il recupero palla non funziona a dovere. Inoltre, c’è troppo campo da coprire una volta entrati in possesso palla

35′ pt. Altra occasione per il Lecco, con il colpo di testa di Pinzauti dai 14 metri respinto da Tozzo. Poi Ciofi scivola, ma riesce a rialzarsi per respingere il tiro di Buso

31′ pt. Ciofi mette in corner una sponda pericolosa di Zambataro, saltato sopra Adamo. Altro angolo. Calcio ancora Lepore e il rimpallo sfavorisce Girelli

29′ pt. De Rose per Mercadante, sul cui cross si avventano Cristian Shpendi e Zambataro: per l’arbitro l’ultimo tocco è del bianconero

25′ pt. Lecco a un passo dal vantaggio: cross da sinistra di Zambataro, Stiven Shpendi non riesce a intercettare e Bianconi spara alto dal dischetto con il sinistro. Ma è un Cesena frenato dopo un discreto avvio

24′ pt. Cesena comunque meno intenso del solito

23′ pt. Sinistro a giro di Giudici dal limite fuori. Ma un eventuale gol sarebbe stato invalidato dalla mano di Zuccon all’alba dell’azione

19′ pt. Bel recupero alto di De Rose e palla per Bumbu, steso ai 25 metri da Celjak. Ci proverà Adamo: destro alto

17′ pt. Ci prova Ghirelli da 30 metri: destro decisamente fuori

16′ pt. La posizione di Tordini tra le linee sta creando qualche grattacapo al Cesena, che è poco pulito quando deve impostare per lo schermo del trequarti su Brambilla

14′ pt. Primo corner per il Lecco, lo conquista Giudici. E’ il primo della serie: respinge la difesa bianconera

13′ pt. Fase un po’ confusa, con il Cesena che sta lasciando palla al Lecco ma è poi impreciso una volta recuperato il possesso

8′ pt. Fallo di Adamo e punizione laterale per il Lecco: Tozzo esce e fa sua la palla su cross di Lepore. C’è anche fallo su Tozzo

6′ pt. Primo corner per il Cesena. Azione prolungata e destro di Silvestri dal limite che Melgrati alza in angolo. Palla allontanata da Lepore in anticipo su Prestia. Poi retropassaggio di 50 metri di Brambilla per Tozzo, che sbaglia il controllo ma non ha nessuno intorno e gestisce la palla

5′ pt. Duetto in casa Shpendi: Stiven imbuca per Cristian, che va in scivolata ma Melgrati di piede sventa

3′ pt. Fasi di studio a Cesena mentre il Pescara è già in vantaggio sul Foggia

1′ pt. Si parte. Calcio di inizio affidato al Lecco

Squadre in campo e atmosfera meravigliosa all’interno del Manuzzi

Meno di mezz’ora all’inizio: quasi esauriti i settori destinati ai tifosi del Cesena. Più o meno 15mila gli spettatori presenti questa sera all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Dagli altoparlanti viene immessa una musica imbarazzante e sgradevole, come purtroppo è ormai costume degli stadi italiani.

Toscano recupera in extremis Brambilla e lo schiera titolare, lasciando inizialmente in panchina Saber. Nel Lecco Zambataro vince il ballottaggio con Enrici e va a centrocampo, con Lepore che scala in difesa: senza Ardizzone cambia il sistema di gioco, con Foschi che vira sul 3-4-1-2 con Tordini trequartista.

E’ una nuova gara da dentro o fuori per il Cesena, che al Manuzzi riceve il Lecco per il ritorno della semifinale play-off. Dopo la vittoria per 1-2 in Lombardia, i bianconeri accedono in finale con un pareggio o una vittoria. In caso di Lecco avanti di un gol al termine del secondo tempo, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Se il Lecco vincerà con due o più gol di scarto accederà alla finale.