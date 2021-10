Calcio C, AnconaMatelica-Imolese 3-2 finale (rivivi il live)

ANCONA MATELICA-IMOLESE 3-2

ANCONA (4-3-3): Vitali; Maurizii, Masetti, Iotti, Noce; Iannoni, Gasperi, D’Eramo; Rolfini, Faggioli, Sereni. In panchina: 1 Canullo, 22 Avella, 5 Bianconi, 16 Farabegoli, 14 Tofanari, 3 Di Renzo, 15 Sabattini, 26 Ruani, 17 Moretti, 20 Vrioni, 26 Ruani. Allenatore: Gianluca Colavitto.

IMOLESE (4-3-3): Melgrati; Cerretti, Angeli, Rinaldi (1′ st Vona), Liviero (7′ st Lia); A. Lombardi, D’Alena (7′ st Palma), Benedetti; L. Lombardi, Belloni, Turchetta. In panchina: 12 Hysi, 2 Lia, 6 Vona, 28 Palma, 18 La Vardera, 4 Boscolo Chio, 19 Boccardi, 17 Masella, 16 Padovan, 7 Sall. Allenatore: Gaetano Fontana.

ARBITRO: Angelucci di Foligno

RETI: 15′ pt e 21′ pt (rig.) Sereni, 30′ pt (rig.) Turchetta, 43′ pt Rolfini, 9′ st A. Lombardi

AMMONITI: Angeli, Di Renzo, Rolfini.

NOTE: 2588 spettatori. Angoli 5-9.

50′ st Sull’ultimo calcio di punizione dentro anche Melgrati, ma il tiro cross di Turchetta scivola sul fondo. Termina 3-2 un bellissimo AnconaMatelica-Imolese

49′ st Murata la conclusione di Palma dalla distanza

48′ st Ammonito Vona che ferma Moretti con le cattive

47′ st Strepitoso l’incitamento del pubblico marchigiano che dal’inizio della partita canta e sostiene i propri beniamini, quanto mancavano questi momenti

46′ st Calcio di punizione dalla destra per l’Imolese, alla battuta L. Lombardi che scodella in mezzo, ma c’è un fallo dell’Imolese in mezzo

45′ st Saranno 5′ i minuti di recupero

43′ st Momento di confusione totale in campo, ammonito anche Gasperi

42′ st Dentro Boscolo Chio per Angeli

41′ st Momento di totale nervosismo in campo. Si accende una piccola rissa tra A. Lombardi e la panchina del Matelica, interviene anche la panchina romagnola e l’arbitro deve faticare non poco per ristabilire la situazione

40′ st Cinque minuti più recupero per le speranze dell’Imolese

38′ st ESPLUSO BIANCONI! Schiaffetto del terzino a Turchetta a due passi dall’arbitro che estrae il giallo

37′ st Ammonito Palma che ha steso Moretti in ripartenza

37′ st Masetti salva il cross di Turchetta indirizzato a A. Lombardi tutto solo in area

36′ st Miracolo di Melgrati sul tiro di Moretti che stava già esultando sul tiro dalla distanza

35′ st Melgrati smanaccia nuovamente in corner il cross di Sereni

33′ st Iniziano a giocare con il cronometro i padroni di casa che ora rifiatano

31′ st Dentro Moretti per Faggioli

30′ st Ottavo calcio d’angolo per l’Imolese che sta spingendo tanto alla ricerca del pareggio e il Matelica ormai da diversi minuti non supera la metà campo

28′ st Dentro Padovan per Belloni

28′ st Progressione di Turchetta, Bianconi si rifugia in corner

25′ st Murata due volte la conclusione di Angeli dal dischetto sugli sviluppi del calcio di punizione dalla destra

24′ st Ammonito Di Renzo che trattiene Cerretti salito in cattedra negli ultimi minuti

22′ st Murato il tiro di Cerretti, il pallone finisce sulla testa di Turchetta che non riesce a centrare la porta

20′ st Palla in profondità di Iannoni per Sereni che a tu per tu con Melgrati si fa neutralizzare dall’estremo difensore

17′ st Triplo cambio per il Matelica dentro Tofanari, Di Renzo e Bianconi al posto di Noce, Maurizii e D’Eramo

16′ st Ci prova anche Turchetta che con il destro a giro verso il secondo palo non va lontano dalla porta di Vitali. In questo momento c’è una sola squadra in campo

16′ st Tiro a giro di L. Lombardi che si libera di Maurizii e conclude con il mancino che finisce alto

15′ st Benedetti trova il gol, ma la sua posizione è irregolare. Buona la sua progressione sulla sinistra fino a trovare il fondo e mettere in mezzo la palla per Turchetta che svirgola la conclusione. Proprio il centrocampista romagnolo, a quel punto in posizione irregolare mette in rete il pallone. Gol giustamente annullato

12′ st Spinge a tutta velocità l’Imolese che ora ci crede eccome e per quanto visto meriterebbe anche il pareggio

9′ st Spizzata vincente di A. Lombardi che devia verso il secondo il cross di L. Lombardi con la palla che prende una traiettoria lenta ma velenosa dove Vitali non può arrivare

9′ st ACCORCIA LE DISTANZE L’IMOLESE!

7′ st Doppio cambio per l’Imolese che inserisce l’ultimo arrivato Palma per D’Alena, a cui aggiunge Lia per Liviero

4′ st Imolese che prova a fare la partita, più conservativo in questo momento l’atteggiamento dei marchigiani

1′ st Inizia il secondo tempo, primo pallone per l’Imolese

Primo cambio per Fontana che inserisce Vona per Rinaldi

Primo tempo divertentissimo tra Matelica e Imolese che vanno negli spogliatoi sul 3-1. Ad aprire le marcature è Sereni che mette a segno un 1-2 al 15′ e al 20′ che indirizza nel migliore dei modi il match per i padroni di casa. Turchetta dal dischetto accorcia le distanza, ma Rolfini nel finale regala il 3-1 ai suoi. Capovolgimenti di fronte e ritmi altissimi hanno caratterizzato tutta la partita rendendola estremamente godibile

46′ pt Dopo 1′ minuto di recupero senza sussulti finisce un rocambolesco primo tempo con il Matelica avanti 3-1 sull’Imolese

44′ pt Faggioli recupera palla sulla tre quarti, serve Rolfini che un sinistro dal limite dell’area prende l’angolino alla destra di Melgrati che si insacca in porta

44′ pt ROLFINI PUNISCE L’IMOLESE 3-1

43′ pt Palla di Liviero verso il secondo palo per L. Lombardi che di testa preferisce il servizio all’indietro verso nessuno piuttosto che un tentativo verso la porta

41′ pt Conclusione con il mancino verso il primo palo di Turchetta, la sfera però finisce sull’esterno della rete

39′ pt Non c’è un momento di pausa. Questa volta a prendere l’iniziativa è il Matelica, ma Rinaldi si rifugia in corner senza correre troppi rischi

37′ pt Pallone stupendo per Turchetta da parte di A. Lombardi, la posizione dell’esterno romagnolo è però irregolare

36′ pt Altro svarione difensivo dei romagnoli, non ne approfitta sul secondo palo Sereni che colpisce male il pallone

35′ pt Continua a giocare molto bene l’Imolese che con la palla a terra crea sempre occasioni importanti, questa volta è L. Lombardi a essere murato al momento del tiro

32′ pt Due ottimi interventi di Angeli che ferma Rolfini prima su un pericoloso inserimento, poi sugli sviluppi di un corner

30′ pt Freddo dal dischetto Turchetta che accorcia le distanze e rimette meritatamente in partita l’Imolese

30′ pt GOL DELL’IMOLESE

30′ pt CALCIO DI RIGORE PER L’IMOLESE! Se lo è conquistato L. Lombardi, che con un dribling si è liberato di Iannoni che prima che potesse andare al tiro lo ha steso

28′ pt Imolese che comunque non è fuori completamente dalla partita e ora cerca di spingere sull’acceleratore

25′ pt Secondo calci d’angolo per l’Imolese, libera Iotti senza particolari problemi

23′ pt Uno/due molto pesante per l’Imolese che non aveva iniziato per nulla male il match. Paga però ingenuità difensive evidenti

21′ pt Trasformazione perfetta per Sereni che mette la palla a fin di palo a mezza altezza dove Melgrati non può arrivare.

21′ pt RADDOPPIO DEL MATELICA: ANCORA SERENI

20′ pt RIGORE PER IL MATELICA! Rinaldi stende in area Faggioli e l’arbitro comanda la massima punizione

18′ pt Ammonito Angeli che stende in ripartenza Faggioli

16′ pt Contropiede micidiale del Matelica con Masetti che lancia in profondità Faggioli, la sua posizione è irregolare e così si disinteressa del pallone su cui invece arriva Rolfini che a tu per tu con Melgrati serve Sereni che facilmente appoggia in rete il vantaggio interno

15′ pt ANCONA MATELICA IN VANTAGGIO!

13′ pt Contropiede velicissimo dei ragazzi di Colavitto con Sereni che lancia Rolfini, decisivo l’intervento di Melgrati con piedi fuori area

12′ pt Azione corale dell’Imolese che riuscirebbe anche ad andare a segno con A. Lombardi. La sua posizione però era irregolare

10′ pt Palla in profondità per Faggioli che mette in mezzo un cross troppo lungo per tutti i compagni sfuma così una buona opportunità per l’AnconaMatelica

9′ pt Sempre molto alta la pressione dei marchigiani che non vogliono far giocare l’Imolese

7′ pt Punizione di Turchetta che arriva pericolosamente in area, decisivo l’intervento con i pugni di Vitali

5′ pt Primi minuti di studio si percepisce come entrambe le formazioni sentano una partita di alta classifica

3′ pt Prima iniziativa per i padroni di casa con un cross molto pericoloso di Iannoni che attraversa tutta l’area, D’Eramo sul secondo palo non trova la porta

1′ pt Inizia il match, primo pallone tra i piedi dell’AnconaMatelica

Squadre in campo, pochi istanti ed inizierà il match

Buon pomeriggio e benvenuti alla Diretta Live di Ancona Matelica-Imolese match valido per la 7^ giornata di Serie C girone B

Scontro al vertice alle ore 17.30 allo stadio Del Conero di Ancona, dove il Matelica, che in estate ha trasferito il proprio titolo nel capoluogo delle Marche dando vita all’AnconaMatelica, sfida l’Imolese. Match tra due grandissime rivelazioni: chi vince oggi trascorrerà la notte al comando della classifica, visto che il big-match della giornata, tra Pescara e Reggiana, è in programma domani. Il tecnico Colavitto dell’AnconaMatelica è privo dell’ex ravennate Papa, di Delcarro e Del Sole, mentre è in dubbio Ruani. A centrocampo il regista dovrebbe essere l’ex cesenate Gasperi mentre davanti Moretti dovrebbe partire dalla panchina. Nell’Imolese, in difesa Cerretti è favorito sull’acciaccato Lia a destra, mentre dovrebbe rientrare Rinaldi al posto di Vona. Oltre a Matarese e a Santopadre, nell’elenco dei convocati non figurano Rossi e De Sarlo. Subito convocato, invece, Palma, destinato a partire dalla panchina.