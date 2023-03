Calcio C, diretta Ancona-Cesena 0-0 live

ANCONA-CESENA 0-0

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto, Paolucci; Di Massimo, Melchiorri, Petrella. In panchina: 12 Vitali, 93 Perri, 6 Camigliano, 28 Brogni, 76 Fantoni, 27 Pecci, 70 Barnabà, 72 Mattioli, 99 Basso, 7 Lombardi, 9 Spagnoli, 17 Moretti, 26 Ruani.

Allenatore: Gianluca Colavitto

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, Brambilla, De Rose, Mercadante; Bumbu; Corazza, S. Shpendi. In panchina: 22 Galassi, 44 Lewis, 14 Celiento, 16 Albertini, 27 Calderoni, 8 Saber, 24 Bianchi, 88 Francesconi, 10 Chiarello, 31 Udoh, 32 C. Shpendi. Allenatore: Domenico Toscano.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa.

AMMONITO: Silvestri, Simonetti, Gatto.

NOTE: Spettatori 2.500 circa. Angoli 1-2.

32′ pt Occasione per Mercadante che spara alto il cross sul secondo palo di Brambilla. La sua posizione era comunque irregolare

30′ pt Sta scivolando via un primo tempo che dopo i primi minuto di studio si è fatto decisamente più intraprendente e vivace

27′ pt Calcio d’angolo conquistato da Melchiorri. Uno schema porta Petrella al tiro ribattuto e poi liberato dalla difesa bianconera

24′ pt Cade in area Simonetti per un contatto con Silvestri, l’arbitro non ha dubbio e lo ammonisce per simulazione

22′ pt Tiro di Melchiorri dal limite, palla sul fondo che non impensierisce Tozzo

20′ pt Un paio di calci d’angolo dalla destra per il Cesena, palla sul primo palo e Ancona che con affanno riesce a rinviare

18′ pt Tiro dalla distanza di De Rose, palla di poco a lato controllata comunque da Peucchini

17′ pt Di Massimo si divora il vantaggio. Un rimpallo gli regala un rigore in movimento sul destro, lui strozza troppo la conclusione e la sfera finisce fuori

15′ pt Grande occasione per il Cesena. Sugli sviluppi di una punizione si accende una mischia in area anconetana, il colpo di testa di Corazza chiama Perucchini alla grande para. Poi la rovesciata di Shpendi si spegne sul lato

14′ pt Giallo per Gatto che interviene in scivolata dritto su Bumbu. Il capitano marchigiano era diffidato e salterà la prossima partita

11′ pt E’ lo stesso di Massimo che lascia partire un destro a giro che sibila la traversa spegnendosi sul fondo

10′ pt Fallo di Silvestri al limite dell’area su Di Massimo, primo ammonito del match e punizione da posizione molto pericolosa

9′ pt Punizione dalla tre quarti battuta da Brambilla, palla che viene ribattuta dalla difesa dell’Ancona senza problemi

6′ pt Fase di studio prolungata, ritmi bassi e poche soluzioni da una parte e dall’altra

3′ pt Il Cesena che imposta la sua pressione sulla metà campo e l’Ancona che cerca di imbastire le azione d’attacco in maniera più ragionata

1′ pt Inizia il match, primo pallone giocato dall’Ancona

Squadre in campo, pochi istanti ed inizierà il match. Bello il colpo d’occhio delle due tifoserie prima del fischio d’inizio

Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento, tra pochi minuti scenderanno in campo le squadre. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.30.

Alle ore 20.30 va in scena il posticipo di campionato ad Ancona. Un posticipo che è stato preceduto, poco prima delle 19.30, da un tentativo di contatto tra le opposte tifoserie all’esterno dello stadio Del Conero. Da Cesena sono scesi nelle Marche ben 735 tifosi.

Per quanto riguarda la partita, Toscano conferma la formazione che ha sconfitto l’Entella mentre Colavitto recupera in extremis Mondonico e lo mette al centro della difesa insieme a De Santis. Partita importantissima per le due sfidanti: il Cesena solo vincendo potrà tenere accesa la fiammella del primo posto (ma soprattutto tornerebbe a -2 dalla vice-capolista Entella) mentre l’Ancona vuole vincere per riprendersi il 4° posto, ora occupato dalla Carrarese.