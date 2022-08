Calcio C, De Rose vuole il Cesena e si smarca da Corini

Nella presentazione alla stampa avvenuta ieri a mezzogiorno, il nuovo tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha provato a mandare segnali a De Rose («il mercato è aperto e ha ricevuto offerte importanti, però io lo sto provando in vista della partita di domenica»). Messaggi che De Rose non ha colto. Ieri ha infatti ribadito di voler lasciare la Sicilia per Cesena e si è poi allenato a parte per problemi fisici. Oltre a De Rose, per provare ad essere all’altezza di Entella e Reggiana, al momento decisamente più competitive, i bianconeri hanno bisogno di due attaccanti di spessore e anche di un esterno di centrocampo a tutta fascia e di qualità. Per quanto riguarda le punte, le due che arriveranno (da affiancare a Corazza e a Stiven Shpendi) usciranno quasi certamente dal terzetto composto da Ferrante (Ternana), Magrassi (Entella) e Minesso (Modena), con quarto “incomodo” Gambale del Montevarchi.

Zoppi per la Primavera

In questi giorni con il Cesena Primavera di Ceccarelli si stanno allenando il centrocampista centrale Daniel Zoppi e il terzino Sergio Sartini. Zoppi è appena stato ceduto dalla Cremonese all’Inter, che ora lo girerà in prestito ai bianconeri. Sartini è stato svincolato dall’Empoli ma non è certo che sarà tesserato.

Abbonamenti a quota 2.474

E’ riparte alla grande la campagna abbonamenti “E’ tutto qui”. Ieri, nel primo giorno di vendita libera, sono state vendute 402 tessere che portano il totale a 2.474.