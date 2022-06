Calcio C, De Rose sogno in regia del nuovo Cesena

Ieri è stato comunicato che entro la fine della settimana il Cesena ufficializzerà i primi due colpi: il difensore Mario Mercadante e l’esterno destro Alessandro Albertini. È ben avviata ma non ancora conclusa, invece, la trattativa per portare in riva al Savio il difensore centrale croato Ivan Kontek, che prima di salire in prestito in Romagna deve prolungare il proprio contratto con la Ternana. Nel robusto restyling estivo, il direttore sportivo Stefanelli dovrà rinforzare soprattutto il centrocampo, che lo scorso anno è stato il reparto meno affidabile. Il sogno per la regia ha un nome e un cognome: Francesco De Rose. Pupillo di Toscano, a De Rose il Cesena vorrebbe affidare le chiavi della mediana, ma l’operazione è molto complicata in quanto De Rose (con cui Toscano ha vinto due campionati a Cosenza e un campionato a Reggio Calabria) è stato uno dei grandi protagonisti della promozione in B del Palermo, risultando tra i migliori anche domenica al Barbera. Classe 1987, si svincola a fine mese, ma la prima parola spetterà al club rosanero. Nel summit di venerdì scorso con l’Atalanta, il Cesena ha chiesto informazioni su Alessandro Mallamo, che ha vinto il campionato di C a Bari, ma Mallamo è destinato a tornare in Puglia.