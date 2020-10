Calcio C, da sabato in vendita 400 biglietti per Cesena-Fano

Mercoledì 21 ottobre alle 20.45 al Manuzzi si gioca Cesena-Fano e si apre un minimo spiraglio per i biglietti. Il Cesena FC comunica che, a partire da sabato, saranno in vendita 400 biglietti per la gara con il Fano. I tagliandi saranno disponibili per il settore distinti (inferiori e superiori) al prezzo unico di venti euro (ridotto a dieci euro per gli under 12 e i diversamente abili con disabilità superiore al 50%) oltre ai diritti di prevendita e potranno essere acquistati unicamente on line sul sito vivaticket.it e presso il Coordinamento Club (aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19), con esclusione pertanto delle biglietterie nel giorno di gara. Nel rispetto delle normative vigenti è possibile acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per persona ed è necessario, all’atto di acquisto, esibire un documento valido di identità. Il club ricorda che è possibile utilizzare il voucher a parziale rimborso dell’abbonamento 2019/20 da parte di quanti ne avevano fatto richiesta. Per poterne usufruire è necessario esibire il voucher al Coordinamento Club oppure, nel caso di acquisto on line, effettuare l’accesso al sito vivaticket.it con le proprie credenziali. In questo caso occorre selezionare la partita e il numero di biglietti che si vogliono acquistare; compilare la scheda anagrafica degli utilizzatori dei biglietti e confermare: nel carrello riepilogativo dell’operazione andrà valorizzato il campo voucher con il proprio codice. Nell’informare che la vendita è inibita ai residenti nella regione Marche, il Cesena FC invita i propri sostenitori a presentarsi ai varchi dello stadio muniti dell’autocertificazione già compilata: il documento può essere scaricato direttamente dal sito calciocesena.com