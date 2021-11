Calcio C, come acquistare in prevendita i biglietti per Cesena-Pescara

I botteghini dello stadio ancora una volta chiusi il giorno della partita e prezzi non esattamente bassi. Una abitudine rivedibile che sarà applicata anche lunedì sera alle 21 per Cesena-Pescara. I tagliandi potranno essere acquistati solo in prevendita sul circuito Vivaticket (qui l’elenco dei punti vendita https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), online sul sito Vivaticket.it e presso la sede del Coordinamento Club Cesena mentre le biglietterie dello stadio il giorno di gara resteranno chiuse. Questi i prezzi, tutt’altro che popolari (la categoria ridotto si applica a: donne, over 65, disabili dal 51% al 99%, militari e ragazzi con età compresa tra 6 e 17 anni) maggiorati di 2 euro di diritti di commissione):

Tribuna Vip: € 50,00 (ridotto € 35,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Tribuna Numerata: € 25,00 (ridotto € 17,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Distinti superiori: € 18,00 (ridotto € 13,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Distinti inferiori: € 15,00 (ridotto € 11,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Curva Mare: € 12,00 (ridotto € 8,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Curva Ferrovia (settore ospiti: € 12,00 (bambini 0-5 anni € 3,00)

Il Coordinamento Club Cesena resterà aperto tutti i giorni (ad eccezione della domenica) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Per l’acquisto dei titoli di ingresso, sarà possibile utilizzare i voucher di rimborso dell’abbonamento della stagione 2019/2020, sia nella vendita online, sia presso la sede del Coordinamento Club Cesena.