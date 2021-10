Calcio C, come acquistare i biglietti di Teramo-Cesena

E’ attiva dalle 15 di questo pomeriggio sul circuito Vivaticket la prevendita per la gara Teramo-Cesena in programma sabato allo stadio “Bonolis” con inizio alle ore 17.30. I tifosi bianconeri potranno acquistare i tagliandi per il settore a loro riservato on line sul sito www.vivaticket.it e sui punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), presente a Cesena al Coordinamento Club (orari: mercoledì e giovedì 15-19, venerdì 9-12.30 e 15-19) e alla Tabaccheria Stridi (via Cervese 395; orari: 7.30-12-30 e 15.30-19.30). I biglietti potranno essere acquistati al costo di 12 euro (2 per gli under 14) fino alle 19 di venerdì mentre il giorno della gara i botteghini dello stadio resteranno chiusi.

Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare il Green Pass in formato cartaceo o digitale con QR Code (non saranno considerati validi tutti i certificati cartacei che non ne siano dotati) rilasciato in uno dei seguenti casi:

– certificato di avvenuta vaccinazione al COVID-19

– certificato ottenuto dopo che sono passati 15 giorni dalla prima vaccinazione

– certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19

– documento che attesti l’effettuazione di un tampone negativo (molecolare o rapido) nelle 48 ore precedenti la gara.

In caso di mancanza di idonea certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e della mascherina di protezione individuale al seguito, non sarà possibile accedere all’evento ed il titolare del biglietto non avrà diritto ad alcun rimborso.