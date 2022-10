Calcio C, Cesena: riecco Prestia ma c’è il dubbio-Saber

Dopo aver vinto la gara di Coppa Italia contro la Fermana mercoledì pomeriggio, il Cesena si è ritrovato ieri mattina a Villa Silvia per il primo allenamento verso il posticipo di lunedì sera a Siena (ore 20.30). Al Rognoni il tecnico bianconero Mimmo Toscano ha diviso in due il gruppo: chi è sceso in campo dal primo minuto in Coppa ha svolto solo un lavoro defaticante mentre tutti gli altri si sono sottoposti ad una seduta tra palestra (lavoro sulla forza) e campo (esercitazioni con il pallone).

La buona notizia riguarda Giuseppe Prestia: il difensore è tornato in gruppo e lunedì al Franchi sarà a disposizione di Toscano. Notizie decisamente meno positive per Saber Hraiech, rimasto a riposo precauzionale dopo essersi sottoposto ad una lastra al tallone sinistro da cui è emersa una contusione ossea: il centrocampista verrà valutato nei prossimi giorni, ma è in forte dubbio per il big-match di lunedì sera. A proposito di punti interrogativi, sono da valutare anche i progressi di Ciofi e Corazza, che ieri hanno svolto un programma differenziato ma che da domani dovrebbero tornare in gruppo. Ancora programma personalizzato per Mercadante, che salterà sicuramente il Siena e che si spera di recuperare per il derby del 16 contro l’Imolese. Oggi i ragazzi di Toscano osserveranno una giornata di riposo e si ritroveranno domani a Villa Silvia, dove sono attesi da altri due allenamenti prima della partenza per la Toscana.