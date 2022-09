Calcio C: Cesena-Recanatese, mercoledì scatta la prevendita

Cogliere la prima vittoria stagionale all’Orogel Stadium e “vendicare” la sconfitta nell’unico incrocio risalente alla stagione 2018/19: così il Cesena si avvicina alla sfida con la Recanatese, valida per la 6^ giornata del campionato di Serie C, in programma domenica alle 14.30.

E a partire da mercoledì sarà possibile acquistare i biglietti sul circuito Vivaticket (qui l’elenco dei punti vendita https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), online sul sito Vivaticket.it e presso la sede del Coordinamento Club Cesena (aperto fino a venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30 e domenica dalle 9 alle 12).

Anche in occasione della gara con i marchigiani gli under 14 (solo se accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado) potranno accedere gratuitamente in tutti i settori dello stadio: per usufruire di tale promozione gli interessati dovranno inviare la richiesta alla email ticketing@cesenafc.com allegando i documenti di riconoscimento che attestino la parentela con l’accompagnatore. Restano confermati i prezzi speciali per la fasce più giovani nei settori distinti e Curva Mare dove il biglietto per gli Under 18 costerà tra gli otto e gli undici euro.

Questi i prezzi (la categoria ridotto si applica a: donne, over 65, disabili oltre il 50% e militari, l’ingresso è gratuito fino a tre anni non compiuti) maggiorati di 2 euro di diritti di commissione:

Tribuna Vip: € 50,00 (ridotto € 35,00; under 18 € 29,00; under 14 € 15,00)

Tribuna Numerata: € 25,00 (ridotto € 17,00; under 18 € 14,00; under 14 € 10,00)

Distinti superiori: € 18,00 (ridotto € 13,00; under 18 € 9,00; under 14 € 6,00)

Distinti inferiori: € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00)

Curva Mare: € 12,00 (ridotto € 8,00; under 18 € 6,00; under 14 € 3,00)

Curva Ferrovia (settore ospiti): € 12,00 (under 18 € 6,00; under 14 € 3,00)

Gli stessi prezzi maggiorati di due euro saranno in vendita il giorno di gara presso le biglietterie dello stadio, aperte dalle 12,30. Il Cesena FC invita infine i propri tifosi a raggiungere lo stadio con congruo anticipo al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure previste ed accedere all’impianto senza creare assembramenti.