Calcio C, Cesena, multa di 300 euro: danneggiati 4 seggiolini a Fiorenzuola

E’ iniziata ieri pomeriggio al centro Rognoni la settimana che porta alla gara con il Montevarchi, in programma domenica alle 14.30 al Manuzzi. Ad aprire la seduta è stata una riattivazione muscolare, prima eseguita a secco insieme al preparatore atletico Nocera e poi proseguita sul campo con l’utilizzo del pallone. A seguire Toscano ha proposto alcune esercitazioni sul possesso palla prima di dare spazio a una partitella su campo ridotto. A parte ha lavorato Saber, che ha proseguito il suo programma di recupero tra fisioterapia, piscina e palestra. La preparazione verso il match con i toscani proseguirà questa mattina sempre a Villa Silvia.



Giudice sportivo



Dopo Fiorenzuola, il giudice sportivo ha inflitto una multa di 300 euro al Cesena “per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato quattro seggiolini all’interno del settore distinti loro riservato”. Quanto alle squalifiche, domenica al Manuzzi il Montevarchi non potrà contare sul portiere Andrea Giusti, fermato per una giornata.



Arbitra Diop



Sarà Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio a dirigere Cesena-Montevarchi. Gli assistenti designati sono Carmine De Vito di Napoli e Gilberto Laghezza di Mestre, quarto ufficiale Ciro Aldi di Lanciano. Il fischietto lombardo, al secondo anno in Can C, ha già diretto il Cesena proprio dodici mesi fa in occasione del derby pareggiato a Imola (0-0). Nessun precedenti tra i professionisti con il Montevarchi, che però Diop ha diretto tre volte in D con un bilancio di due vittorie e una sconfitta per la squadra toscana.