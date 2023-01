Calcio C, Cesena: Kontek destinato al Foggia

Il primo movimento del mercato di gennaio del Cesena sarà in uscita. Verrà definita oggi, salvo contrattempi dell’ultima ora, la cessione in prestito di Ivan Kontek al Foggia: il difensore croato, che non ha mai trovato spazio in bianconero con Toscano, ritroverà l’ex allenatore Fabio Gallo in Puglia.

Liberato un altro posto in rosa (il Cesena ne aveva già uno ereditato dalla sessione di mercato estiva), il direttore sportivo Stefanelli si concentrerà innanzitutto su un ruolo, quello di esterno: il sogno del Cavalluccio è il palermitano Nicola Valente ma l’operazione non è semplice, mentre un’alternativa (più agevole) è rappresentata dall’esperto Mattia Mustacchio, classe 1989 attualmente alla Pro Vercelli.