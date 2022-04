Calcio C, Cesena e Villa Silvia: il nodo del campo da risolvere

Ci sono concrete possibilità che il Cesena di Giovanni Ceccarelli (lanciatissimo al 1° posto nel Girone B) vinca il campionato Primavera 2. Una promozione che porterebbe tante soddisfazioni e un problema, quello legato al campo di gioco, che non è omologabile per la Primavera 1. Anche la tribuna del Rognoni di Villa Silvia non è agibile per problemi legati alle normative antisismiche, ma con i lavori che si completeranno nei prossimi mesi, si tratta di un problema risolvibile: salvo contrattempi, una volta che ci sarà l’ok della commissione di vigilanza, la tribuna (ora fruibile solo dai giornalisti) sarà di nuovo aperta al pubblico. Il nodo vero riguarda però il campo di gioco, la cui omologazione scade a settembre. Il campo richiede interventi piuttosto importanti e onerosi a carico del proprietario dell’impianto, ovvero il Comune di Cesena. I contatti tra Cesena Fc e Comune in questi ultimi giorni sono continui e l’ultimo è andato in scena ieri. Se arriveranno segnali concreti dal Comune verso questi interventi, il problema sarà risolto, altrimenti, in caso di promozione in Primavera 1, il Cesena dovrà cercare un altro campo, anche perché non si vuole stressare troppo il fondo del Manuzzi.

E se in prospettiva il Cesena Fc si muovesse per fare “all in” e acquistare il centro sportivo di Villa Silvia? La voce è rimbalzata negli ultimi giorni, ma ieri la proprietà ha smentito. La procedura tra l’altro non sarebbe così semplice e tutto dovrebbe partire da un bando del Comune, da cui il Cesena ha in concessione lo stadio Manuzzi e il Rognoni a 20mila euro all’anno più iva fino al 2030, con facoltà di estendere l’accordo per altri 10 anni.

Primavera, turno chiave

In attesa di capire che ne sarà del campo principale di Villa Silvia, oggi il Cesena Primavera volerà in Calabria e domattina alle 11 scenderà in campo allo stadio Magro di Cosenza per affrontare, nella quartultima giornata, i rossoblù. Lo farà sapendo già i risultati di Lazio (oggi impegnata a Benevento) e Frosinone (che ospita il Perugia), ora staccati rispettivamente di 5 e 8 punti, con la Lazio, però, che riposerà all’ultima giornata.

Primavera 3, Imolese verso la finale

La città di Cesena ospiterà la prossima settimana le finali promozione di Primavera 3 e di Primavera 4. L’evento sarà presentato giovedì alla Biblioteca Malatestiana. Essendo chiusa la tribuna di Villa Silvia, le gare si giocheranno tre a Martorano e due a San Vittore. Ci saranno tre finali di Primavera 3 (per tre posti in Primavera 2) e due finali di Primavera 4 (per due posti in Primavera 3). Tra oggi e domani sono in programma le semifinali di ritorno e a un passo dalla finale c’è anche l’Imolese, che ha vinto 2-0 la semifinale di andata contro la Vis Pesaro e questo pomeriggio giocherà nelle Marche. In caso di qualificazione per la finale, l’Imolese affronterà la vincente di Paganese-Bari, che all’andata ha visto i campani vincere 2-1 in casa del Bari.