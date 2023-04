Calcio C, Play-off verso il rinvio all’11 maggio. Forse cambia l’avversario del Rimini. Cesena in campo il 24 maggio?

Si va verso il rinvio all’11 maggio per l’inizio dei play-off di Serie C, che sarebbero dovuti scattare domenica 30 aprile. E’ quanto trapela dal direttivo di Lega Pro, che questa mattina si era riunito in riunione straordinaria. Una decisione definitiva verrà presa giovedì 27 aprile

“Si è svolto oggi – si legge in una nota – il Consiglio Direttivo Straordinario di Lega Pro, nel corso del quale si è discusso dei procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva che coinvolgono alcuni club di Serie C. Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, in ragione di quanto sopra, ha deciso di rinviare la riunione tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai playoff programmata per oggi ed ha stabilito che nel corso della prossima riunione di Consiglio, in programma il 27 aprile, sarà fatto il punto della situazione e saranno prese eventuali nuove decisioni”.

La Procura Federale è infatti in procinto di deferire il Siena, che, vista una nuova, probabile penalizzazione di altri 2 punti, stravolgerebbe la classifica e gli accoppiamenti, con il Rimini che salirebbe dal 10° al 9° posto e andrebbe ad affrontare il Pontedera e con la Recanatese che entrerebbe ai play-off al 10° posto e sfiderebbe così il Gubbio. Se i play-off dovessero iniziare davvero giovedì 11 maggio, è quasi certo che il Cesena debutterà nei quarti di finale il 24 o 25 maggio anziché il 16 come attualmente previsto.