Calcio C, Cesena che guaio: stasera mancherà Nardi

Una brutta notizia arriva in questi minuti dall’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, dove il Cesena si è ritrovato per fare la classica merenda a tre ore dal via del posticipo con il Pescara, in programma alle ore 21. Michele Nardi, il secondo portiere con più clean sheet in stagione in Europa dopo Giacomo Poluzzi del Sudtirol, non sarà della partita. Il 35enne di Santarcangelo è infatti vittima di un virus intestinale che lo ha colpito nella giornata di ieri ed è stato già rispedito a casa dallo staff tecnico e sanitario del Cesena. In porta giocherà Elia Benedettini, numero 1 della nazionale di San Marino, al debutto in campionato con la maglia bianconera e già visto in questa stagione in Coppa Italia Serie C contro la Virtus Entella.