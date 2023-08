Calcio C, Cesena: Calderoni ha detto sì alla Fermana

Dopo aver ceduto Bianchi al Padova, che lo ha messo sotto contratto fino al 30 giugno 2025, il Cesena sta per definire un altro movimento in uscita: Marco Calderoni ha accettato la proposta della Fermana ed è pronto a trasferirsi nelle Marche (con gran parte dell’ingaggio pagato dal Cavalluccio) a titolo definitivo. Tra gli esuberi restano Albertini, Coccolo, Nannelli e Chiarello: su quest’ultimo ha fatto un sondaggio la Triestina. Nella giornata di ieri, invece, si è chiusa l’avventura di Tomas Lepri in bianconero: il difensore ha risolto il suo contratto con il Cesena. Sul fronte arrivi, proseguono i contatti con la Turris per Paolo Frascatore: la fumata bianca si avvicina, con il mancino ex Pescara atteso in Romagna tra oggi e (molto più probabilmente) domani. A meno di occasioni last-minute o di un ripensamento da Catanzaro per il sogno Sounas (ad oggi impossibile), dovrebbe trattarsi dell’ultimo colpo in entrata: per Artico e Toscano, infatti, l’arrivo di un attaccante mobile e imprevedibile come Kargbo e la crescita smisurata di Giovannini, al quale sarà data molta fiducia, offrono più soluzioni non solo all’attacco ma anche alla trequarti.