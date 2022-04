Calcio C, Cesena: ballottaggio Frieser-Caturano in attacco

Sotto una pioggia intensa, al centro Rognoni sono cominciate ieri mattina le prove tattiche generali in vista del match contro la Virtus Entella. Dopo una sessione di videoanalisi dedicata alla squadra ligure, ad occupare l’intera seduta è stata una partitella a ranghi misti all’interno della quale il tecnico William Viali ha provato una serie di situazioni di gioco sia in fase di possesso palla che in chiave difensiva. Per quanto riguarda l’undici da mandare in campo domenica, la difesa sembra fatta (torna Candela) mentre dalla cintola in su gli unici sicuri del posto dovrebbero essere Steffè, Pierini, Pittarello e Bortolussi. Per la scelta degli altri uomini, molto dipenderà anche dal modulo: con il 4-4-2 favorito Frieser a destra, altrimenti davanti scalpita Caturano. Molto probabile il ritorno dal primo minuto di Missiroli a centrocampo. Ancora fuori Mulè e Rigoni, oltre a Ciofi e Gonnelli squalificati.

L’avvicinamento alla sfida di domenica (ore 14.30) all’Orogel Stadium proseguirà oggi pomeriggio ancora a Villa Silvia. Verso Montevarchi, invece, la Lega ha bocciato la richiesta del Cesena di giocare alle 14.30: sabato 9 in Toscana la palla al centro è fissata alle 17.30 come da calendario.