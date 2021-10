Calcio C, Cesena a Teramo con Mulè e Pierini in panchina

Nella conferenza della vigilia, il tecnico William Viali presenta così la trasferta di Teramo in cui il suo Cesena sarà impegnato alle 17.30 di sabato: “Sarà un’altra partita determinante per il nostro percorso, in cui affronteremo una squadra equilibrata, intensa e aggressiva in entrambe le fasi di gioco. Finora ho visto un Cesena che si va sempre a cercare le situazioni per vincere ma vorrei mantenessimo per tutta la partita il livello altissimo visto, ad esempio, nella prima mezz’ora contro il Pontedera. Le scelte? È la terza gara in una settimana, potrei cambiare qualcosa sul fronte under. Mulè e Pierini sono da valutare, probabile partano dalla panchina”.