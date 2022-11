Calcio C, Cesena a Olbia con oltre 100 tifosi e Tozzo ancora in porta

L’allenamento di ieri mattina è stato il più tosto della settimana, con una prima parte in palestra per lavoro specifico sulla forza cui hanno fatto seguito esercitazioni sul campo finalizzate allo sviluppo della forza. Si è poi proseguito con lavoro differenziato per reparto prima della partitella finale. Hanno lavorato sul campo (solo corsa ed esercizi col pallone) sia Coccolo che Celiento, che però non saranno rischiati per Olbia. Solo fisioterapia per Udoh.



Minelli non è pronto



Stefano Minelli si allena in gruppo da 10 giorni ma non è ancora nelle condizioni ideali per giocare e sabato a Olbia giocherà ancora Tozzo. Minelli debutterà a Lucca o con il San Donato.



A Olbia oltre 100 tifosi



E’ scattata la prevendita per il settore ospiti del Bruno Nespoli in vista di Olbia-Cesena in programma sabato alle ore 14.30. I biglietti si possono acquistare fino alle 19 di domani (a 10 euro più prevendita) su www.ciaotickets.com/organizzatore/olbiacalcio e sul circuito Ciaotickets presente a Cesena alla Tabaccheria 73 M-Prevendite di corso Cavour 100 (aperta dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30). Già venduti 60 biglietti, ma le previsioni parlano di più di 100 tifosi presenti in Sardegna.