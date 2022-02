Calcio C, Bortolussi dove sei? Il Cesena aspetta il suo bomber

Minuto 3 di Cesena-Montevarchi: Mattia Bortolussi fissa Andrea Giusti e lo infilza con un rigore chirurgico che accarezza il palo e gonfia la rete. Minuto 38 di Cesena-Montevarchi: Mattia Bortolussi sorprende la difesa toscana e batte nuovamente il malcapitato Giusti, questa volta con un potente destro sotto la traversa. Era il 5 dicembre 2021 e da quel giorno il centravanti del Cesena non ha più segnato. Sono trascorsi più di due mesi, ma quantificare il digiuno a giorni o a mesi non rende, perché in mezzo c’è stata anche la lunga pausa di Natale, dilatatasi a gennaio per colpa del Covid. E allora proviamo a contare le partite. Dopo aver affrontato il Montevarchi e aver realizzato la seconda doppietta nel giro di tre partite (la precedente era arrivata due settimane prima contro la Fermana), il centravanti del Cavalluccio ha disputato sei gare (su sette) senza saltare un minuto, ma da Carrarese-Cesena 1-1 del 12 dicembre 2021 a Modena-Cesena 1-0 di lunedì scorso non è più riuscito a segnare, firmando al massimo un pregevole assist per Pierini contro la Lucchese, nel recupero di otto giorni fa al Manuzzi.

Stessa pausa

Sei partite consecutive senza un gol di Bortolussi fanno notizia ma non sono un record assoluto, perché nello scorso campionato il numero 20 rimase a secco anche per otto giornate di fila (dal gol al Matelica del 17 marzo al rigore contro il SudTirol del 25 aprile) in un finale di stagione condizionato anche dal Covid e da un tour de force primaverile tremendo. Restando al campionato 2021-2022, invece, è la seconda volta che Bortolussi non segna per sei partite consecutive. Era già capitato all’alba della stagione, tra agosto e settembre, cioè nel primo mese e mezzo di campionato: l’attaccante marchigiano, pur giocando sempre (saltò solo gli ultimi 21 minuti a Lucca alla seconda giornata) rimase a secco contro Gubbio, Lucchese, Imolese, Viterbese, Olbia e Modena. Proprio come oggi, pur senza segnare, firmò comunque un assist prezioso per Sasà Caturano, in occasione del gol-vittoria realizzato dal capitano a Viterbo lo scorso 19 settembre, mentre il clamoroso palo colpito sull’1-1 contro il Modena non è entrato nei tabellini e non ha fatto giurisprudenza.

Da Grosseto a… Grosseto

Ma quando si sbloccò Bortolussi? Il 2 ottobre, più o meno in questo modo: cross basso di Favale da sinistra, controllo orientato in area e girata vincente sul primo palo a eludere difensore e portiere. Questo bellissimo gol servì al Cesena per battere il Grosseto allo stadio Zecchini e inaugurò una striscia positiva da applausi e soprattutto da record per Bortolussi, che in Romagna non aveva mai segnato per cinque partite consecutive, neppure l’anno scorso: dopo aver impallinato i maremmani, nel girone d’andata il centravanti del Cavalluccio ha segnato consecutivamente contro Ancona Matelica, Vis Pesaro, Pontedera e Teramo.

Curiosamente, dopo l’attuale digiuno che dura appunto da sei partite, sulla strada del Cesena e di Bortolussi c’è nuovamente il Grosseto, che nel 2022 non ha mai perso incassando appena un gol. Visto l’infortunio di Pittarello, toccherà nuovamente al numero 20, pronto a riavvolgere un film già visto un girone fa.