Calcio C, Al Rimini servono 6 punti per mettere i play-off in cassaforte

Quattro giornate alla fine due punti da difendere per entrare nei play-off. La Recanatese è l’avversario principale, la Fermana è il terzo incomodo. Comunque sia il pericolo arriva dalle Marche.

La Recanatese sta meglio della Fermana visto che nel girone di ritorno sta viaggiando a ritmi da play-off (quarta posizione dietro al trio delle meraviglie Reggiana, Entella e Cesena con 32 punti in 15 partite, media 2.13 a partita) e anche lo stesso Rimini ne sa qualcosa visto il blitz al Romeo Neri griffato dalla doppietta di Carpani.

La volata finale

Adesso come non mai i punti scottano parecchio e ogni previsione potrebbe essere smentita. Guardando la classifica appare più difficile inserire nella corsa play-off anche la Fermana, che è a -4 però sta dimostrando più continuità del Rimini (domenica per la squadra di Protti 1-1 tutto orgoglio in dieci in casa della Lucchese) e pertanto non va trascurata. Analizzando la volata finale delle tre pretendenti (il Fiorenzuola a -5 può considerarsi fuori dai giochi, anche perché nel girone di ritorno ha collezionato appena sette punti), il Rimini dovrebbe commettere un harakiri per perdere almeno l’ultimo posticino utile per il post season. Infatti i biancorossi sono galvanizzati dalla positiva prestazione contro la Reggiana e sabato faranno visita nel derby all’Imolese a caccia di preziosi gettoni salvezza. Sicuramente la partita più difficile, perché poi in casa arriva un Fiorenzuola in caduta libera, quindi appuntamento ad Ancona già al sesto posto che però potrebbe non accontentarsi. Finale tra le mura amiche contro l’Aquila Montevarchi che potrebbe già essere retrocesso. Detto che i leopardiani hanno messo in cassaforte la salvezza e giocheranno spensierati comunque avranno un calendario da bollino rosso. Infatti Sbaffo e soci dovranno vedersela in trasferta contro Reggiana ed Entella. Nel mezzo e dopo, la gara casalinga con l’Olbia (in forma e in piena bagarre per evitare i play-out) e Ancona, che forse non avrà più nulla da chiedere all’ultima giornata.

La Fermana, attualmente a -4, è chiamata a un filotto e il problema è prevalentemente quello. Infatti prima ci sarà la gara casalinga con il Siena, poi la trasferta proibitiva di Reggio Emilia, quindi la partita contro il Pontedera e la chiusura con la Torres.

Sempre sopra se si arriva pari

E per ultimo gli scontri diretti che poi rappresentano un ulteriore punto a favore del Rimini. Infatti la squadra di Gaburro è in vantaggio con la Fermana (un pari e una vittoria) e ha la differenza reti migliore rispetto alla Recanatese (+5 contro -7, per il resto una vittoria e una sconfitta di misura) e anche nell’eventuale arrivo a tre il Rimini sarebbe avanti.

Siena deferito:la squadra toscanava verso il -2

Cambiano le carte. Il Siena è stato deferito dalla procura federale alla sezione disciplinare del tribunale federale per responsabilità diretta e propria per «aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021». La società toscana rischia il -2 in classifica e scenderebbe a 46, dunque rientrerebbe alla portata del Rimini, che insegue a quota 44.

Per i biancorossi oggi ripresa degli allenamenti con una doppia seduta in vista del derby in programma sabato a Imola (ore 18.30). Fari puntati su Gabbianelli, che ha saltato tre partite a causa di un problema muscolare. Il recupero del trequartista che offre un’ampia gamma di soluzioni sarà fondamentale per dare fantasia e imprevidibilità alla manovra anche considerando la squalifica di Biondi. Da valutare invece le condizioni di Mattia Rossetti. Sicuramente out Panelli. Domani allenamento mattutino.