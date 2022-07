Calcio C, Aiello lancia la campagna abbonamenti: “Cesena il posto migliore per fare calcio” VIDEO

I prezzi degli abbonamenti

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti solo recandosi al Coordinamento Club Cesena (via Veneto 19, tel. 0547 632502) aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (sabato dalle 9 alle 12.30). Sarà possibile anche abbonarsi a distanza inviando una mail all’indirizzo coordinamentocesena@libero.it con i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita) e il settore dello stadio prescelto.

L’abbonamento, oltre ad essere sottoscritto con il classico supporto cartaceo, può essere anche essere acquistato nel formato “dematerializzato”, caricandolo sulla fidelity card.

Questi il dettaglio dei prezzi nei vari settori (la categoria “ridotto” vale per donne, over 65, invalidi oltre il 5% e militari):

TRIBUNA VIP

intero € 790; intero abbonato 19/20: € 750; ridotto € 553; under 18: € 395; under 14: € 235

TRIBUNA NUMERATA

intero € 390; intero abbonato 19/20: € 370; ridotto € 273; under 18: € 195; under 14: € 85

DISTINTI SUPERIORI

intero € 220; intero abbonato 19/20: € 190; ridotto € 154; under 18: € 110; under 14: € 66; famiglia under 18: € 363; famiglia under 14: € 328; residenti fuori regione: € 165

DISTINTI INFERIORI

intero € 190; intero abbonato 19/20: € 170; ridotto € 133; under 18: € 95; under 14: € 57; famiglia under 18: € 318; famiglia under 14: € 288; residenti fuori regione: € 145

CURVA MARE

intero € 150; intero abbonato 19/20: € 130; ridotto € 105; under 18: € 75; under 14: € 45; famiglia under 18: € 252; famiglia under 14: € 228; residenti fuori regione: € 110