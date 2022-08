Calcio C, abbonamenti Cesena: un’agevolazione per i soci dell’istituto bancario Bcc Romagnolo

Ultima settimana per la campagna abbonamenti #Tuttoqui del Cesena Fc. Le tessere si possono acquistare al Coordinamento Club Cesena fino a domenica. I locali di via Veneto restano aperti fino a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, mentre sabato e domenica solo al mattino dalle 9 alle 12.30. Questa settimana l’abbonamento costerà meno per i soci dell’istituto bancario Bcc Romagnolo, che in questa stagione si conferma al fianco del Cesena FC in qualità di Platinum Partner. Per ottenere lo sconto basterà accedere all’app CCR Premium, scegliere il “Coupon esercente” del Cesena FC, e presentarlo al Coordinamento Club Cesena per ricevere uno sconto sull’abbonamento (maggiori info su https://www.ccromagnolo.it/convenzioni-socio/cesena_fc/).