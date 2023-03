Calcio C, A Pontedera la prima “stecca” dell’Imolese di Antonioli

Per la prima volta da quando è tornato sulla panchina dell’Imolese, a fine partita Mauro Antonioli ha tirato le orecchie alla sua squadra. La sconfitta a Pontedera è infatti arrivata dopo una gara nella quale c’è stato poco e niente delle versioni precedenti dell’Imolese dell’Antonioli-bis. I rossoblù in Toscana non sono mai riusciti nel primo tempo a fare la partita, subendo regolarmente la pressione del Pontedera in fase di avvio di gioco e rischiando sempre e comunque quando Catanese e compagni hanno cambiato passo velocizzando il possesso palla. L’azione del gol dell’1-0 in tal senso ne è stata lo specchio: i cambi di passo di Catanese e Benedetti hanno messo in crisi prima Zanon ed Annan fuori posizione nella metà campo avversaria poi dall’altro lato del campo la difesa si è fatta cogliere mal posizionata finchè Cioffi non la ha punita con un tiro libero a centro area. Una volta in svantaggio, l’Imolese di fatto è riuscita solo una volta a rendersi davvero pericolosa sull’asse D’Auria-Simeri senza però pungere come sarebbe servito in una ripresa condotta sì all’attacco per larghi tratti ma con poca lucidità in quei pochi momenti in cui si sarebbe potuto arrivare alla conclusione. Insomma, al Mannucci (che si è confermato stadio tabù per i colori rossoblù) è andata in onda un’Imolese ben diversa dalle precedenti esibizioni che hanno riaperto tutti i discorsi in zona salvezza: la necessità è quella di voltare pagina in fretta e di farlo nel derby di sabato prossimo con il Rimini, ultimo incrocio con squadre romagnole che finora hanno sempre e solo fatto male all’Imolese (due ko con il Cesena ed uno nella gara di andata al Neri, quando cominciò il breve interregno di Anastasi). Per la gara con i biancorossi, la novità certa è quella di Adorni fra i pali: l’infortunio al ginocchio di Rossi e la squalifica per quinta ammonizione di Molla mettono infatti in rampa di lancio il portiere arrivato la scorsa estate dalla Sammaurese.