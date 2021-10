Calcio C, a Chiavari si ferma l’Imolese sconfitta 2-0

Dopo tre risultati utili consecutivi s’interrompe la corsa dell’Imolese che esce sconfitta per 2-0 dalla Virtus Entella nella trasferta di Chiavari. Match giocato alla pari con i bianco azzurri padroni di casa bravi a trasformare le occasioni a loro disposizione a differenza dei romagnoli. Dopo una mezz’ora meglio giocata dai ragazzi di Fontana arriva il vantaggio dei liguri opera di Capello al 35’. Nei primi minuti del secondo tempo sono invece i padroni di casa a condurre le operazioni, con l’Imolese che invece sale con il passare dei minuti senza trovare il pareggio. Così al 41’ della ripresa arriva il gol del KO opera di Merkaj che buca la difesa e batte in uscita Melgrati. Il prossimo impegno per i rossoblu sarà domenica prossima quando al Galli alle 14.30 arriverà il Gubbio.