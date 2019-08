Sembrava un traguardo irraggiungibile, invece il Cesena è riuscito a migliorare l'incredibile dato della scorsa stagione, quando furono in 8.364 ad abbonarsi per il campionato di serie D. Oggi sono stati venduti 312 abbonamenti, con il parziale salito a quota 8.439. Lunedì mattina ultime ore per i ritardatari per abbonarsi al centro coordinamento di Via Plauto.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: