Calcio, Brunelli: “Ci sono forti sentori di sciopero della C” – VIDEO

Il presidente del Ravenna Alessandro Brunelli ha annunciato che il prossimo week-end di campionato di serie C è a rischio: “Ci sono forti sentori di sciopero, si sta lavorando ma è facile che si sospenda il prossimo turno. Siamo contenti che il calcio femminile sia stato equiparato al professionismo, ma la serie C è penalizzata. I progetti avviati che dovevano comprendere la defiscalizzazione non sono andati a termine e quindi credo che la protesta del presidente Ghirelli vada appoggiata e penso che tante società siano d’accordo”. Il presidente giallorosso ha fatto anche il punto della situazione dopo la brutta sconfitta del Ravenna a Modena. (Video di Massimo Fiorentini)