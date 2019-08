Calcio, Brighi ha scelto la Sammaurese. Sabato contro il Rimini

Una bandiera si ammaina per sventolare 15 chilometri più a ovest. Il rosso rimane, ma al bianco subentra il giallo. Andrea Brighi dal Rimini passa alla Sammaurese che piazza il colpo da novanta al centro alla difesa. Andrea, che debutterà già oggi pomeriggio nel test in programma ad Alfonsine, sfiderà praticamente subito il Rimini: sabato alle ore 18 al Macrelli andrà infatti in scena un’amichevole tra Sammaurese e Rimini per suggellare questo trasferimento.

L'intervista sul Corriere Romagna oggi in edicola.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: