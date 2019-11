Calcio, Borello-gol e il Cesena supera il Modena (1-0)

Il Cesena centra la seconda vittoria consecutiva regolando di misura il Modena mantenendo ancora una volta la porta inviolata. Dopo 8 minuti i bianconeri segnano con Borello, che però è partito in fuorigioco sul lancio dalle retrovie di Ciofi: l’arbitro annulla. Poco dopo lo stesso Ciofi buca clamorosamente sull’invito di Sodinha per Spagnoli, ma nel duello con Marson a vincere è il portiere di casa che tocca in modo decisivo. Dopo una botta terrificante di Zecca alta di poco al quarto d’ora la partita va in pausa fino al 34′, quando Capellini ruba palla in avanti e innesca un triangolo con Borello chiuso dal rimorchio per il 28 che calcia debolmente trovando però una papera clamorosa di Gagno che vale l’1-0 cesenate. Tempo due minuti e Sodinha serve il 19enne Pezzella dalla bandierina, destro da 25 metri che si stampa sull’incrocio dei pali. Nei primi 5 minuti della ripresa prima Gagno si oppone alla grande su Valeri, poi Butic spreca una ripartenza allungandosi troppo la palla nella corsa verso la porta. Il Modena nel secondo tempo non tira mai nello specchio ma il Cesena fatica a tenere palla davanti e nell’area bianconera piovono diversi palloni tutti ben respinti, con i Canarini che non vanno oltre una conclusione alta dalla distanza di Sodinha. In pieno recupero Franco rimedia la seconda ammonizione e la conseguente espulsione che gli farà saltare la Feralpisalò.