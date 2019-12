Nuovi scossoni in casa Rimini. La società ha annunciato l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto co l’attaccante, classe ’97, Vincenzo Bellante. “A Vincenzo – si legge nel comunicato – il ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati durante la permanenza in biancorosso e i migliori auguri per il prosieguo della carriera”