Calcio B donne, il Cesena si rinforza con il difensore Mancuso dalla Juve

Colpo di mercato per il Cesena femminile che ha trovato l’accordo con la Juventus Women per il passaggio in Romagna della calciatrice Giulia Mancuso, difensore classe 1999. Giulia Mancuso, già cercata lo scorso campionato dalla società romagnola, preferì restare in Piemonte per concludere gli studi Universitari. Cresce come centrocampista, poi riadattata come difensore centrale, (andrà a rinforzare la già ben collaudata difesa cesenate che ben ha figurato nell’ultimo torneo), pur giocando nella retroguardia si distingue, come caratteristiche in quanto non ama mai buttare via il pallone, preferendo giocare palla a terra, sfruttando la sua velocità. Ha iniziato la carriera nella Bruinese, poi nell’Alba Femminile, nel Luserna, Juventus Femminile, Juventus Women, Empoli in serie A, Vittorio Veneto in serie B e nell’ultima stagione ha giocato a Ivrea in serie C realizzando anche 6 reti.