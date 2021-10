Calcio B donne, Alain Conte torna ad allenare la San Marino Academy

Dopo la rescissione consensuale del rapporto con Alessandro Recenti, la San Marino Academy torna all’anticio e ha scelto il nome del nuovo allenatore. Nuovo solo per modo di dire: in realtà, è un volto assai noto quello di colui che andrà a sedere sulla panchina biancoazzurra. La società ritrova infatti Alain Conte, il tecnico delle due promozioni consecutive e della storica stagione in Serie A. Per lui tre anni alla guida delle Titane prima di passare il testimone proprio a Recenti.

Ieri l’allenatore cervese ha sostenuto il primo allenamento assieme alle ragazze, con il mirino puntato sulla gara di Coppa Italia di domenica prossima in casa della Pro Sesto. “Difficile se non impossibile dire di no alla San Marino Academy. – dichiara Conte all’alba della sua seconda avventura alla guida dell’Academy – È stata una decisione non semplice, molto ponderata in risposta ad una richiesta arrivata in maniera inaspettata e improvvisa. È una situazione nuova per me, che non sono mai subentrato in corsa. Credo che ogni allenatore cerchi di fare sempre il meglio per la squadra e quando le cose non vanno come si desidera, questo dipende non da uno ma da tutti i fattori in gioco. Pertanto, tengo per prima cosa a fare il migliore in bocca al lupo ad Alessandro Recenti per le sue esperienze future. Chiaramente conosco l’ambiente e posso dire di essere tornato a casa. Da oggi proveremo a scrivere un’altra pagina di questa bella storia sportiva, senza guardarci indietro, ma cercando di tenere lo sguardo fisso al futuro e ai nostri obiettivi. Il primo è quello di onorare questa maglia con la massima determinazione. La ricetta deve essere quella del lavoro e di pochissime parole a partire dalla partita di domenica. Infine mi sia consentito dire questo: saluto con affetto i nostri tifosi e chiedo loro di stare vicino alla squadra e non far mancare mai il loro sostegno”.