Calcio, per Arzignano-Cesena il settore ospiti costa 15 euro

Prenderà il via mercoledì al Coordinamento Club ma è già attiva on line sul sito ticketone.it la prevendita in vista della gara Arzignano V.-Cesena, in programma domenica 15 dicembre (ore 15) e valevole per la diciannovesima giornata del campionato di serie C, ultima del girone d’andata. Prezzi tutt’altro che popolari per i tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Menti” di Vicenza, tagliandi che saranno a disposizione dei tifosi bianconeri fino alle ore 19 di sabato al costo di 15 euro oltre ai diritti di prevendita (10 euro per donne, over 60 e under 14). La prevendita al Coordinamento Club osserverà questi orari: fino a venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il giorno di gara le biglietterie del settore ospiti resteranno chiuse.