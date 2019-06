Calcio, anche il Rumagna si affilia al Cesena Fc

Il Cesena procede la sua opera di "rafforzamento" del settore giovanile.

Un’altra realtà locale dalla lunga tradizione si aggiunge all’Asd Savignanese tra i club affiliati al Cesena FC. E’ la Polisportiva Rumagna, sessantasette anni di storia alle spalle e un presente che parla di un settore giovanile che conta quasi trecento ragazzi. A guidarla, da pochi giorni, c’è Domenico Taronna, dopo esserne stato vicepresidente per un anno e, prima, consigliere. “Concretezza e trasparenza sono stati gli elementi della proposta che ci hanno convinti - sono le sue parole -. Non nascondo che all’inizio siamo stati un po’ sulla difensiva perché volevamo capire bene dove ci avrebbe portato questa collaborazione ma, dopo una serie di incontri con il direttore generale del Cesena, Daniele Martini, siamo arrivati ad una stesura che ci soddisfa e ora siamo pronti a partire con grande interesse e curiosità.

La formula della “sede distaccata” ci sembrava un passo eccessivo perché avrebbe significato dover rinunciare alla nostra identità, pertanto abbiamo optato per l’affiliazione che durerà per dodici mesi ma siamo fiduciosi che il rapporto prosegua anche nel futuro. Con questo accordo il Cesena acquisisce una prelazione sui nostri ragazzi più

promettenti, di contro noi potremo beneficiare di un apporto a livello tecnico dagli allenatori delle giovanili bianconere. Ma è molto interessante anche l’idea di un torneo tra società affiliate che potrà rappresentare un momento per condividere e scambiare le reciproche conoscenze”.