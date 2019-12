Calcio, il primo allenamento di Giuseppe Zampano a Cesena

CESENA – Questa mattina Giuseppe Zampano ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni del Cesena. A Villa Silvia, il terzino ligure di 26 anni, che fu compagno di squadra del tecnico Francesco Modesto a Crotone, ha subito dimostrato di essere atleticamente allenato. Gli manca quella intensità che i bianconeri mettono in campo in ogni seduta e, naturalmente, il ritmo partita, non giocando una gara ufficiale dal ritorno dei play-out di Serie B tra Venezia e Salernitana del 9 giugno. Entro la settimana firmerà un contratto fino al 30 giugno 2020 e sabato sera dovrebbe essere in panchina contro il Fano. Oltre a Zampano, oggi si è aggregato al gruppo di Modesto anche Marco Dell’Aquila, terzino sinistro di 19 anni rientrato dal prestito al Gavorrano in Serie D e che resterà per un mese, prima di essere di nuovo girato in prestito in un altro club dilettantistico. Seconda giornata in bianconero per Fabio Corigliano, centrocampista classe 2000 svincolatosi a giugno dalla Fiorentina e in prova per tutta la settimana.