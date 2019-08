Calcio, a Cesena sale la febbre del derby di Rimini

Senza problemi tecnici a frenare la vendita, oggi a Cesena si è registrata una poderosa impennata della prevendita per la sfida di domenica di Coppa C a Rimini (ore 18.30).

In giornata infatti sono stati venduti 605 biglietti di settore ospiti e sono già 878 i tifosi del Cesena prenotati per il derby di Rimini: a questo punto è molto probabile che i 1.282 biglietti riservati ai tifosi bianconeri vadano esauriti. Oggi sono stati venduti anche 272 abbonamenti e il parziale sale a 1.853.

