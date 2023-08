Calcio a 5 A2, il calendario 2023-24: la Futsal Cesena debutta con Benevento

Dopo l’inserimento del girone B di Serie A2 Élite, la Divisione calcio a 5 ha diramato il calendario per la stagione 2023/24. La Futsal Cesena esordirà davanti al proprio pubblico sabato 30 settembre, quando affronterà il Benevento 5. Il primo viaggio della stagione è previsto il turno successivo, con i bianconeri che giocheranno in casa del Giovinazzo (Bari). Mercoledì 1° novembre si disputerà il primo infrasettimanale (al “Paolo Paganelli” contro il Manfredonia) mentre tre giorni dopo la Futsal Cesena osserverà un turno di riposo. Durante le festività natalizie i bianconeri giocheranno in casa contro l’Itria FC (23/12) e in trasferta contro il CLN CUS Molise (30/12), concludendo il girone d’andata. Il girone di ritorno comincerà la settimana successiva, con la stagione regolare che terminerà invece il 27 aprile.