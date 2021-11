Calcio 3ª Categoria, risultati, classifiche e prossimo turno

3ª CATEGORIA RAVENNA GIRONE A

Risultati 6ª giornata: Darsena-San Potito 2-7; Giovenca-Junior Cervia 1-1; Marina Amatori-Coyotes 1-0; Marradese-San Lorenzo 4-1; Mezzano-Compagnia dell’Albero 0-0; Pol. Camerlona-Porto Fuori 1-2. Riposa: Oly Sport.

Classifica: San Potito 15; Porto Fuori e Marradese 13; Only Sport 10: Pol. Camerlona e Compagnia dell’Albero 9; Darsena 8; Marina Amatori e Mezzano 7; Giovecca 5; Coyotes 3; Junior Cervia 2; San Lorenzo 0.

Prossimo turno: Coyotese-Mezzano; Darsena-Marina Amatori; Junior Cervia-Porto Fuori; San Lorenzo-Pol. Camerlona; Only Sport-Marradese; San Potito-Giovecca. Riposa: Compagnia dell’Albero

3ª CATEGORIA RAVENNA GIRONE B

Risultati 6ª giornata: Bizzuno-G.S. Romagna 1-3; Porto Corsini-Stella Rossa Casal Borsetti 2-3; Prada-Palazzuolo 2-3; Punta Marina-Ulisse e Penelope 3-0; Real Voltanese-Villanova 2-2; Vita-Atletico Lugo 1-1. Riposa San Michele.

Classifica: Palazzuolo 16; Stella Rossa Casal Borsetti 14; Punta Marina e G.S. Romagna 13; Atletico Lugo e Vita 8; Ulisse e Penelope 7; Villanova 6; Real Voltanese e Bizzuno 4; Porto Corsini e Prada 2; Bisanzio San Michele 0.

Prossimo turno: Atletico Lugo-Porto Corsini; San Michele-Prada; G.S. Romagna-Real Voltanese; Palazzolo-Punta Marina; Stella Rossa Casal Borsetti-Ulisse e Penelope, Vita-Bizzuno. Riposa: Villanova

3ª CATEGORIA FORLI’-CESENA GIRONE A

Risultati 6ª giornata: Atletico Dovadola-Union Sammartinese 1-1; Deportivo Roncadello-Sanzili 1-0; Panighina Bertinoro-Fiumanese 1-1; Real Meldola-Collinello 0-2; San Colombano-Bagnolo 0-1; Sporting Valbidente-Artusiana 1-3.

Classifica: Bagnolo 14; Atletico Dovadola e Collinello 12; Sporting Valbidente e Deportivo Roncadello 10; Union Sammartinese e Panchina Bertinoro 8; Real Meldola, Fiumanese e San Colombano 4; Sanzili 0.

Prossimo turno: Artesiana-San Colombano; Bagnolo-Fiumanese; Collinello-Sporting Valbidente; Deportivo Roncadelle-Atletico Dovadola; Sanzili-Real Meldola; Union Sammartinese-Panighina Bertinoro.

3ª CATEGORIA FORLI’-CESENA GIRONE B

Risultati 6ª giornata: Around Sport-San Carlo 1-0; Longianese-Vigne 1-3; Real Montefeltro-Atletico Marecchia 1-1; Santagatese-Vallesavio 4-4; Sarsinate-Mercatese (rinv.); Young Santarcangelo-Real Cesenatico 3-1.

Classifica: Around Sport 16; San Carlo e Atletico Marecchia 13; Vigne e Santarcangelo 11; Real Cesenatico 9; Sarsinate e Real Montefeltro 8; Londinese 4; Mecatese 3; Vallesavio e Santagatese 1.

Prossimo turno: Around Sport-San Carlo; Longianese-Vigne; Real Montefeltro-Atletico Marecchia; Santagatese-Vallesavio; Sarsinate-Mercatese; Young Santarcangelo-Real Cesenatico.

3ª CATEGORIA RIMINI

Risultati 6ª giornata: Atletico Riccione-Acc. Marignanese 0-3; Athletic Villaggio-Colo Colo 1-1; Cattolica-Santa Giustina 2-1; Montescudo-Montefiorese 1-4; River Delfini-Promosport 5-1; San Patrignano-Accademy World 3-0; Taverna-Gemmano 0-3.

Classifica: San Patrignano e River Delfini 18; Acc. Marignanese 16; Acc. Marignanese 16; Athletic Villaggio 13; Cattolica 11; Montefiorse e Montescudo 8; Acc. World 7; Santagiustina 6; Gemmano e Promosport 4; Colo Colo 3; Atletico Riccione e Taverna 1.

Prossimo turno: Acc. Marignanese-Cattolica; Acc. World-Athletic Villaggio; Atletico Riccione-Montescudo; Colo Colo-River Delfini; Gemmano-Santa Giustina; Montefiorese-San Patrignano; Promosport-Taverna.