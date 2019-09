Cagnacci e Fellini: mostra a Rimini nel 2020

RIMINI. Visita di piacere e di lavoro per Vittorio Sgarbi. È arrivato ieri sera a Rimini il noto critico d’arte, politico e personaggio televisivo. Obiettivo del soggiorno romagnolo: vedere e ammirare il Teatro Galli, le novità strutturali e culturali della città e confrontarsi con l’amministrazione comunale su un possibile progetto espositivo da realizzare nei prossimi mesi. Mostra da allestire nel 2020 in occasione dell’inaugurazione del Museo Fellini, a cui si accompagneranno numerosi eventi dedicati al regista riminese. Tra questi una esposizione in cui far dialogare e far emergere similitudini tra le opere dedicate all’universo femminile del pittore seicentesco Guido Cagnacci e i disegni e l’immaginario femminile di Federico Fellini.

