“C’è Posta per te”: si cercano postini nella provincia di Ravenna

Poste Italiane ricerca nell’ambito della provincia di Ravenna come nel resto del territorio regionale, personale da assumere come portalettere da inserire con contratto a tempo determinato a decorrere da ottobre.

Per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale www.posteitaliane.it, alla sezione dedicata carriere in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.

Le risorse individuate – spiega una nota dell’azienda – si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti) nell’area territoriale di propria competenza. La ricerca è attiva anche in altre regioni, come in Lombardia, in Piemonte, in Valle d’Aosta, in Liguria, in Veneto, in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia, nelle Marche, in Toscana e in Umbria.