CERVIA. Dallo stadio dei Pini di Cervia buone notizie per il Ravenna che chiude con una vittoria. Nocciolini torna e segna, il Cervia incassa tre reti e i giallorossi escono con entusiasmo in vista dei prossimi impegni. Le altre reti portano la firma di Raffini e Ricchi. Il Cervia era passato in vantaggio con un rigore, concesso per un fallo di Spurio, trasformato da Zanigni.

