Un buon punto per il Ravenna a Pesaro (0-0). Il risultato a reti bianche è il verdetto di una sfida noiosa nel primo tempo e ravvivata nella ripresa grazie agli ingressi di Mokulu da una parte e Voltan dall’altra. Mastica amaro il Ravenna per un fallo di mano in area di Farabegoli che sulla linea nega il gol a Mawuli al 62′. Sul fronte dei padroni di casa, da segnalare un palo di Lazzari al 19′. Prestazione nel complesso convincente dei giallorossi, applicati in fase difensiva.