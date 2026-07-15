Romagna Faentina, arrivano gli street tutor

Dopo il debutto dello scorso maggio a Faenza, il servizio sperimentale degli street tutor si allarga e si prepara a presidiare l’intero territorio dell’Unione della Romagna Faentina. Grazie a un accordo siglato tra i sindaci, la mappa dei controlli per la sicurezza urbana si estenderà anche a Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme e Brisighella. La nuova fase di test scatterà nella settimana da lunedì 20 a sabato 25 luglio, con pattugliamenti concentrati nella fascia pomeridiana e serale, dalle 17 alle 21, mentre a Faenza l’attività ordinaria proseguirà senza variazioni.

Il calendario della sperimentazione è già stato definito d’intesa con le singole amministrazioni: gli operatori saranno presenti a Castel Bolognese il lunedì, il mercoledì e il venerdì, a Solarolo il martedì, a Riolo Terme il giovedì e infine a Brisighella nella giornata di sabato.

Riconoscibili dal giubbotto giallo catarifrangente con il logo istituzionale, gli street tutor si concentreranno soprattutto nei parchi pubblici, nelle aree delle stazioni ferroviarie e nei principali luoghi di aggregazione. Il loro compito sarà prettamente preventivo: vigileranno sul rispetto delle regole di civile convivenza e sul decoro urbano, con il mandato di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine e agli uffici competenti qualsiasi situazione di criticità o potenziale pericolo. L’obiettivo della sperimentazione è valutare l’efficacia del servizio per renderlo strutturale anche fuori dal capoluogo faentino.