Riforma della montagna, Brisighella ricorre al Tar

BRISIGHELLA. Il Comune di Brisighella ha aderito al ricorso al TAR avverso il DPCM del 20 febbraio 2026, adottato in attuazione della Legge n. 131 del 2025, che ha ridefinito radicalmente l’elenco dei Comuni montani italiani. La nuova classificazione comporta l’esclusione di numerosi enti locali dalla qualifica di Comune montano, con possibili ripercussioni sull’accesso a misure di sostegno, finanziamenti dedicati e strumenti di sviluppo pensati per i territori caratterizzati da particolari condizioni di fragilità e svantaggio.

L’Amministrazione comunale ritiene che la nuova disciplina presenti elementi di criticità, in quanto fondata prevalentemente su parametri geomorfologici quali altitudine e pendenza, senza un adeguato riconoscimento delle condizioni socio-economiche, demografiche e territoriali che caratterizzano molte realtà dell’Appennino e delle aree interne.

Brisighella è un territorio che continua a confrontarsi quotidianamente con le sfide tipiche della montagna e della collina interna: lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione, la necessità di garantire servizi essenziali ai cittadini e la tutela di un patrimonio ambientale e paesaggistico di grande valore. Per questo motivo l’Amministrazione ritiene necessario sostenere ogni iniziativa volta a garantire un corretto riconoscimento delle specificità territoriali e delle esigenze delle comunità montane.

«L’adesione al ricorso rappresenta un atto di tutela istituzionale nell’interesse della comunità locale e si inserisce nel più ampio percorso promosso da numerosi Comuni italiani che contestano gli effetti della riforma e chiedono una revisione dei criteri adottati» dichiara in Sindaco Massimiliano Pederzoli. «L’Amministrazione continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità e sugli strumenti necessari a sostenere il futuro del territorio e delle comunità che lo abitano».