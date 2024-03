“Riattivare la tratta ferroviaria Faenza-Marradi”: una infrastruttura piena di disagi viene commissariata da Figliuolo

- La Struttura commissariale prende di petto la riattivazione completa della tratta ferroviaria Faenza-Marradi, tra provincia di Ravenna e Toscana, compromessa dall’alluvione dello scorso maggio.

Lo annuncia il generale Francesco Paolo Figliuolo durante la visita di oggi a Brisighella, nel ravennate, accolto dal sindaco Massimiliano Pederzoli, dalla senatrice e vicesindaco Marta Farolfi e dagli assessori Dario Laghi e Gessica Spada, con presenti anche il presidente della Provincia Michele De Pascale e l’assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini. Dal primo cittadino arriva l’invito alla messa in sicurezza del tratto ferroviario “per porre fine una volta per tutte ai disagi provocati ai pendolari con il sistema di sospensione delle corse in caso di condizioni meteo sfavorevoli”. E il commissario straordinario afferma che “le frane che minacciano la strada ferrata saranno prese in carico dalla Struttura commissariale, consentendo quindi di superare gli obblighi inerenti i terreni di proprietà privata”. Inoltre “presto saranno emesse nuove ordinanze che recepiranno le richieste dei privati e delle aziende per semplificare ulteriormente le procedure di richiesta di rimborso danni”. Il generale va poi in sopralluogo nelle zone danneggiate dalle frane: via Farolfi, dove otto abitazioni sono ancora inagibili; via Siepi e via Baccagnano dove intere piantagioni sono collassate; la provinciale Valletta, dove un tratto di strada è letteralmente esploso. Prima di dirigersi a Riolo Terme e Casola Valsenio.