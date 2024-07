Resta schiacciato sotto al trattore con cui lavorava nel brisighellese, morto 78enne

Infortunio sul lavoro mortale ieri mattina nella frazione brisighellese di San Martino in Gattara: un anziano agricoltore ha perso la vita rimanendo schiacciato dal peso del trattore che conduceva, durante alcuni lavori che stava svolgendo nei campi.

Per quanto riguarda la dinamica, ancora da definire nei dettagli da parte dei carabinieri in caricati dei rilievi di legge, pare che l’anziano, un 78enne residente nella frazione di Fognano, stesse manovrando il veicolo quando all’improvviso, affrontando un tratto in pendenza, ne ha perso il controllo, ribaltandosi.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli operatori del 118, giunti a bordo di un’ambulanza fatta partire dalla vicina Marradi, ma per il 78enne non c’era più nulla da fare: le ferite e i traumi riportati sono risultati essergli fatali. Giunti sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a disincastrare il corpo da sotto il trattore.