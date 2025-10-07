Il sindaco di Brisighella e i disservizi dei treni: “Linea Marradi-Faenza incubo di studenti e pendolari”

Il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli si fa nuovamente portavoce delle problematiche che stanno continuando ad affrontare i pendolari della linea ferroviaria Marradi-Faenza. A settembre il primo cittadino aveva inviato una lettera a Rete Ferroviaria Italiana e alla Regione Toscana per chiedere un intervento, mentre questa volta si rivolge alla Regione Emilia-Romagna e in particolare a Irene Priolo, assessora a Mobilità e Trasporti, e a Isabella Conti, assessora alla Scuola.

“Dopo mesi di appelli inascoltati la comunità della Valle del Lamone è ormai esasperata per i continui disservizi che interessano studenti, genitori e pendolari da Marradi a Faenza, passando per Brisighella”, scrive Pederzoli. “Il servizio è precipitato in una spirale di inefficienze quotidiane: ritardi cronici, cancellazioni improvvise, passeggeri fatti scendere dai convogli, comunicazioni carenti sui servizi sostitutivi e, alle volte, mancanza ingiustificata di questi ultimi”, va avanti il sindaco.

“Il tempo di percorrenza è notevolmente incrementato rispetto al passato con pesanti ripercussioni per gli studenti in termini di lezioni perse che gli istituti scolastici non giustificano più. A tal proposito le famiglie della Valle del Lamone chiedono un intervento urgente delle autorità competenti”, conclude Pederzoli nella lettera rimarcando la necessità di intervenire anche per chiedere alle scuole di continuare a giustificare gli studenti che accedono alle lezioni con ritardo a causa dei problemi legati ai trasporti.