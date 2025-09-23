Il sindaco di Brisighella si arrabbia e scrive a Rfi: “Ho atteso mezzora con i nostri studenti, dove sono i bus sostitutivi?”

Il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, scrive a Rfi - Rete Ferroviaria italiana e alla Regione Toscana per sottolineare alcune problematiche relative al servizio dei bus sostitutivi sulla linea Marradi-Faenza. “Sono a segnalare, con grande disappunto - spiega Pederzoli - i disservizi del servizio sostitutivo fatto con pullman di Rfi, con l’ultimo episodio avvenuto martedì 23 settembre”.

A seguito della comunicazione dell’allerta Sanf (Sistema di Allerta Nazionale per la previsione di Frane) da parte della Rete ferroviaria italiana, spiega il primo cittadino, “sarebbero dovuti passare pullman in numero sufficiente per accompagnare studenti e lavoratori pendolari a Faenza. In realtà sono rimaste appiedate ben 50 persone. Che ho visto e contato personalmente martedì mattina, alle 7.14. Si trattava di 47 studenti e tre adulti, una delle quali era una giovane mamma con il bimbo nel passeggino”.

“Ho atteso con loro circa mezz’ora - va avanti Pederzoli - ma non è arrivato alcun pullman sostitutivo del treno. Mi risultano inoltre segnalazioni del fatto che sui pullman salgano anche persone non autorizzate e, mi dicono, anche prive di abbonamento o biglietto. Quindi inoltro questa protesta formale e ufficiale perché questi pesanti disservizi continuano ormai da tempo. Anche lunedì mattina nella frazione di Fognano sono rimasti a terra numerosi ragazzi”, conclude Pederzoli che ha inviato la sua lettera per conoscenza anche ad istituzioni e forze dell’ordine territoriali.