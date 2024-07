Fabietto e la tragedia nei campi a Brisighella: addio al ballerino a cui tutti volevano bene

Infortunio sul lavoro mortale ieri mattina attorno alle 9 nella frazione brisighellese di San Martino in Gattara: un anziano agricoltore ha perso la vita rimanendo schiacciato dal peso del trattore che conduceva, durante alcuni lavori che stava svolgendo in una tenuta agricola nelle colline faentine.

Il deceduto è Fabio Ridolfi, 78 anni, residente a Fognano.

Per quanto riguarda la dinamica, ancora da definire nei dettagli da parte dei carabinieri in caricati dei rilievi di legge, pare che l’anziano stesse manovrando il veicolo quando all’improvviso, affrontando un tratto in pendenza, ne ha perso il controllo, scivolando in una riva scoscesa per oltre 150 metri, ribaltandosi più volte, e restando alla fine intrappolato mortalmente sotto.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli operatori del 118, giunti a bordo di un’ambulanza fatta partire dalla vicina Marradi, ma per il 78enne non c’era più nulla da fare: le ferite e i traumi riportati sono risultati fatali. Nel frattempo era stata fatta anche partire l’elimedica, ma poco dopo è stata fatta rientrare alla base visto che ormai non si sarebbe reso necessario il suo intervento. Non è escluso comunque che all’origine della perdita di controllo del trattore ci sia stato un improvviso malore.

Giunti sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a disincastrare il corpo da sotto il trattore.

Fabio Ridolfi, noto anche come “Fabietto”, ha sempre vissuto a San Martino in Gattara, si era trasferito a Fognano solo tre anni fa, dove viveva con la sorella. Scapolo, pensionato, era solito svolgere lavori agricoli per varie aziende della zona. Ieri, nello specifico, pare che stesse tagliando foraggio per conto di una ditta che aveva richiesto i suoi servizi.

Era piuttosto noto in zona, era solito frequentare bar e locali dove si distingueva in particolare per l’organizzazione di feste e riunioni conviviali, sempre raccogliendo tante adesioni. In tanti lo ricordano come un appassionato ballerino, frequentatore assiduo delle balere locali. Simpatico, allegro, viene descritto dagli amici e dai conoscenti come «una persona sempre disponibile, alla mano, con il quale era difficile non andare d’accordo».